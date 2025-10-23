Canlı Borsa
'BoJ gelecek hafta faizi sabit tutabilir'

Goldman Sachs ekonomistlerine göre Japonya Merkez Bankası (BoJ), yüksek belirsizlik ortamında risk yönetimi açısından gelecek hafta politika faizini değiştirmeyecek.

23.10.2025 - 09:57 | | Foreks Haber
Ekonomistler yayınladıkları raporda "Temel görünümdeki belirsizliğin yüksek olduğunu değerlendiren BoJ, ekonomik görünüme ilişkin aşağı yönlü risklerin büyük, ancak fiyat görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin de aynı ölçüde belirgin olduğunu düşünecektir" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, Japonya’da yeni hükümetin faiz artışına engel olmayacağı varsayımıyla, bir sonraki faiz artışının baz senaryoda Ocak 2026’da gerçekleşeceğini, ancak Aralık 2025’te de olasılığın bulunduğunu öngörüyor.

