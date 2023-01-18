BoJ getiri eğrisinde değişikliğe gitmedi

BoJ, 2 günlük toplantının sonunda faizi yüzde -0,10 seviyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verdi.

Banka, 10 yıl vadeli tahvilin getirisinin yüzde 0 olan hedefin her iki tarafından 50 baz puan hareket etmesine imkan veren getiri eğrisi kontrol politikasını da sürdürdü.

BoJ yaptığı açıklamada büyük ölçekli tahvil alımlarına devam edeceğini ve ihtiyaç olması halinde alımları esnek bir temelde artıracağını da belirtti.