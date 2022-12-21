'BoJ negatif faizi sona erdirebilir'

Goldman Sachs'ın Japonya Ekonomisti Naohiko Baba yazdığı raporda "BoJ'un Japon devlet tahvili piyasasının işleyişinin güçlendirilmesi ihtiyacına daha fazla vurgu yapması bize negatif faiz politikasını sona erdirme olasılığının arttığını işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Baba, BoJ'un böyle bir adımı getiri eğrisi kontrolünün sürdürülebilirliğini güçlendirmek için atabileceğini belirtti.

BoJ'un getiri eğrisi hedef bandını daha fazla genişletmesinin ise muhtemel olmadığını savunan Baba, bir sonraki adımın büyük olasılıkla daha büyük olacağını belirterek "Bir sonraki adım politika faizi hedeflerini değiştirmek veya getiri eğrisi kontrolünü sona erdirmek olabilir. Negatif faiz oranı para politikasının kalbinde yer alıyor ve BoJ'un enflasyon hedefini yakalamadan negatif faizi geri çekmesi zor. Ancak finansal kuruluşlar üzerinde yarattığı yük dikkate alındığında negatif faizi sona erdirmek arzu edilen bir adım olarak görülebilir" dedi.