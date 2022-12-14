BoJ para politikasını 2023'te gözden geçirebilir

47 ekonomistin katılımı ile yapılan ankette BoJ'un 10 yıldır uygulamakta olduğu gevşek para politikasını gözden geçireceğini öngörenlerin oranı yüzde 84 oldu.

Ekonomistlerin yüzde 68'i bu gözden geçirmenin 2023 yılı içinde yapılacağını tahmin etti. Yüzde 30'luk kesim gözden geçirmenin ilk 6 ayda yapılacağını öngörürken, ikinci yarıda başlamasını bekleyenlerin oranı yüzde 38 oldu.