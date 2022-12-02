'BoJ para politikasını gözden geçirmeli'

Asahi gazetesine konuşan Tamura, "Yapılacak gözden geçirme BoJ'un para politikası çerçevesinde ince ayara ihtiyaç olup olmadığı gösterecek" dedi.

Tamura gözden geçirmenin zamanlamasının fiyata, ücret gelişmelerine, ekonomik görünüme bağlı olduğunu söylerken, "BoJ yüzde 2 enflasyon hedefini esnek bir hedef olarak değerlendirmeli. Bu seviye Japonya için aşırı şekilde yüksek olabilir" diye konuştu.