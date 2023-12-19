BoJ para politikasını sabit tuttu

BoJ piyasa beklentilerine paralel olarak ultra gevşek para politikasını korudu.

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İleri dönük yönlendirmesini de değiştirmeyen BoJ, politika yapıcıların ücretlerin enflasyonu %2'lik hedef etrafında kalıcı olarak tutmaya yetecek kadar artıp artmayacağına dair daha fazla ipucu beklemeyi tercih ettiklerinin altını çizdi.

BoJ, kısa vadeli politika faiz oranını -%0,10 olarak sürdürdü ve getiri eğrisi kontrolü politikası kapsamında belirlenen 10 yıllık devlet tahvili getirisi için %0'lık hedefi korudu. Ayrıca 10 yıllık getiri için %1 üst sınırını da sabit tuttu.

Yapılan açıklamada, "Japonya ekonomisini ve fiyatlarını çevreleyen son derece yüksek belirsizlikler var. BoJ, başta firmalar olmak üzere finansman ve finansal piyasaların istikrarını korumaya devam edecek ve gerekirse ek gevşeme önlemleri almaktan çekinmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.