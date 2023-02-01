BoJ rekor miktarda tahvil aldı

Japonya Merkez Bankası kısa vadede bir faiz artırımı olacağını düşünen yatırımcıların ataklarına karşı getiri tavanını savunmak için ocak ayında rekor miktarda Japon devlet tahvili aldı.

Yapılan açıklamaya göre ocak ayında 23,69 trilyon yen (182 milyar dolar) tutarında devlet tahvili alımı yapıldı.

BoJ aralık ayında 10 yıl vadeli tahvilde getiri tavanını yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye yükseltmişti.