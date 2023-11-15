Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBoJ tahvil alım teklifini düşürdü
HaberlerUzmanpara Haberleri BoJ tahvil alım teklifini düşürdü

BoJ tahvil alım teklifini düşürdü

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 10 yıllık devlet tahvili getirisinin son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte düzenli Japon devlet tahvili (JGB) alımları için teklif miktarlarını düşürdü.

15.11.2023 - 09:43 | | Foreks Haber
BoJ tahvil alım teklifini düşürdü

BoJ önceki tekliflerde 675 milyar yen olan 5-10 yıllık JGB alım tutarını 575 milyar yen seviyesine çekti.

Haberin Devamı

10 yıllık JGB getirisi bu sabah %0,775'e gerileyerek 17 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Kıdemli Stratejisti Katsutoshi Inadome, "BoJ getirilerdeki keskin düşüşleri kontrol altına almak istedi. Merkez bankası getiri hareketinde büyük oynaklık görmek istemiyor. Her iki yönde de getirilerdeki keskin hareketleri kontrol altında tutmaya çalışıyor" dedi.

5 yıllık JGB getirisi 6 baz puan düşerek %0,340'a ve 2 yıllık JGB getirisi 3,5 baz puan azalarak %0,050'ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyelerine indi.

30 yıllık JGB getirisi de 9 baz puan düşerek %1,665 ile 12 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bakan Ersoy: Turizm gelirimiz 42 milyar dolar oldu

Bakan Ersoy: Turizm gelirimiz 42 milyar dolar oldu

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı