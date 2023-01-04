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BoJ tahvil alımını artırdı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ultra gevşek para politikasını devam ettirme taahhüdü çerçevesinde bugün de tahvil alım operasyonu düzenledi.

04.01.2023 - 09:36 |
BoJ tahvil alımını artırdı

Son 4 gündür önceden duyurulmamış tahvil alım operasyonlarına çıkan BoJ, bugün yüzde 0,03 getiri ile 2 yıl vadeli, yüzde 0,23 getiri ile 5 yıl vadeli sınırsız miktarda Japon devlet tahvili almayı teklif etti. 1-25 yıl vadeli tahvillerde 600 milyar yen tutarında alım yapma teklifinde de bulundu.

BoJ, 28 ve 30 Aralık tarihlerinde düzenlediği benzer operasyonlar ile toplamda 2,3 trilyon yen tutarında tahvil almıştı.

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