BoJ tahvil alımını artırdı

Son 4 gündür önceden duyurulmamış tahvil alım operasyonlarına çıkan BoJ, bugün yüzde 0,03 getiri ile 2 yıl vadeli, yüzde 0,23 getiri ile 5 yıl vadeli sınırsız miktarda Japon devlet tahvili almayı teklif etti. 1-25 yıl vadeli tahvillerde 600 milyar yen tutarında alım yapma teklifinde de bulundu.

BoJ, 28 ve 30 Aralık tarihlerinde düzenlediği benzer operasyonlar ile toplamda 2,3 trilyon yen tutarında tahvil almıştı.