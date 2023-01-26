'BoJ tahvil getirilerine esneklik vermeli'

IMF, BoJ'un devlet tahvili getirilerinin daha esnek şekilde hareket etmesine izin vermesini ve enflasyonda "ciddi" yukarı yönlü risklerin gerçekleşmesi halinde kısa vadeli faizleri artırmaya hazır olmasını istedi.

Yapılan açıklamada enflasyonun ücretler ciddi şekilde artırılmadığı takdirde 2024 yıl sonunda yüzde 2 hedefinin altına geri düşeceği değerlendirildiğinde BoJ'un ultra gevşek para politikasının uygun olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ancak enflasyonda yukarı yönlü risklerin giderek daha öne çıktığını belirten IMF, BoJ'un getiri hedefini yükselterek veya tolere edilen bandı genişleterek uzun vadeli getirilere daha fazla serbestlik vermesi gerektiğini savundu.