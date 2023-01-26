BoJ toplantı tutanakları yayınlandı

Tutanaklara göre BoJ üyeleri yüzde 2 enflasyon hedefinin başarılması için görünüm konusunda ayrışırken, ücretlerin sürdürülebilir şekilde artmalarının zaman alacağı konusunda da tam uzlaşı sağlayamadı.

BoJ üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları halihazırdaki maliyet yönlendirmeli enflasyon artışının güçlü talep ve yüksek ücretler tarafından desteklenen bir enflasyona dönüşüp dönüşmeyeceğinin belirlenmesinde karşılaşılan zorlukları ortaya koydu.

Tutanaklara göre ocak toplantısında üyelerin çoğu ekonominin desteklenmesi ve şirketlerin ücret artışlarına yardım için ultra gevşek para politikasının devam ettirilmesinin gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

9 üyenin bir kısmı fiyat artırımlarının ve ücret artışlarının genişlemekte olduğunu belirtirken, diğer üyeler fiyatlarda büyümenin maliyet baskısının azalması ile birlikte yavaşlamaya başlayacağını dile getirdi.