'BoJ ücret enflasyonunu yakından takip edecek'

BoJ'un veriler izin verdikçe sıkılaştırmaya gideceğini söyleyen Hurley'e göre bu durum, küresel emsallerine kıyasla gevşek para politikasının yurt içinde faizleri düşük tutması ve ihracatçılar için yenin nispeten zayıf olması nedeniyle Japon hisse senetlerini desteklemeli.

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Hurley, Japonya hisse senetleri için 2024 sonu ve 2025 başında izlenmesi gereken kilit alanın Trump'ın özellikle Çin odaklı ticaret politikaları olacağını vurguladı.

Hurley, “Bu ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikasının küresel ticaret, para birimi ve Japon ihracatı üzerinde büyük etkisi olacak” dedi ve ABD ve Çin arasında tırmanan gerilimin küresel ticaret ve büyüme üzerinde baskı yaratacağını ve bunun da Japonya'nın açık ve döngüsel ekonomisini etkileyeceğini belirtti.