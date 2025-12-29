BoJ üyeleri faiz artışını tartıştı

Toplantı özetinde birçok üye, enflasyonun halen yüksek seyrettiğini ve faizlerin reel olarak negatif kaldığını belirtti. Bir üye, “nötr seviyelere hala mesafe var” diyerek birkaç ayda bir artış yapılması gerektiğini savundu. Başka bir görüş, zayıf yen ve yükselen uzun vadeli faizlerin düşük politika faizinden kaynaklandığını vurguladı. Bir diğer üye ise enflasyon riskine karşı “istikrarlı” artışların önemine dikkat çekti.

Bazı üyeler ise faiz artışlarının ekonomik ve finansal gelişmeler üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Nötr faiz seviyesini belirlemek zordur, bu nedenle esnek politika izlenmeli” görüşü öne çıktı.

Hükümet temsilcileri de artışa karşı çıkmadı. Başbakan Sanae Takaichi’nin onayını yansıtan bu tutum, politika koordinasyonunun süreceğini gösterdi. Bir temsilci ise sermaye harcamaları ve şirket karları konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Üyeler, ABD tarifelerinin etkisinin sınırlı kalacağı ve büyük şirketlerde 2026’da ücret artışlarının en az bu yılki seviyede olacağı öngörüsünde bulundu. Enflasyonun “yapışkan” hale geldiği ve zayıf yen ile şirketlerin fiyatlama davranışlarının bunda etkili olduğu ifade edildi. Eğer gelecek baharda ücret artışları BoJ’un %2 hedefiyle uyumlu olursa, enflasyonun kalıcı olarak hedefe ulaştığı kabul edilebilecek.