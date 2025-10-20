BoJ üyesinden faiz artışı çağrısı

Takata yaptığı konuşmada, “Son üç buçuk yıldır %2 ve üzerinde seyreden manşet enflasyon seviyesine odaklanarak bu durumu ele almanın hayati önem taşıdığına inanmaya başladım. Şu anda politika faiz oranını artırmak için en uygun zaman olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD tarifelerinin etkisi gibi denizaşırı gelişmelerin Japonya ekonomisini başlangıçta düşünüldüğü kadar ağır bir şekilde etkilemediğinin değerlendirildiğini belirten Takata, Japonya'nın tüketiminin ılımlı bir şekilde artmaya devam etmesini beklediğini ve ülkenin BoJ'un fiyat hedefini kabaca zaten gerçekleştirdiğini ifade etti.

BoJ'un Eylül ayında yapılan son politika belirleme toplantısında, Takata ve bir başka yönetim kurulu üyesi, politika faiz oranının mevcut %0,5'ten %0,75'e çıkarılmasını önermişti.