BoJ üyesinden faiz mesajı

Adachi, “Para politikasını normalleştirme sürecine girme koşullarının halihazırda karşılandığına inanıyorum. Bankanın reel ekonomiyi şok etmemeye dikkat ederek politika faiz oranını kademeli olarak yükseltmesi muhtemelen daha yumuşak bir para politikası normalleşmesini mümkün kılacaktır” dedi.

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Reflasyonist politikaları desteklediği bilinen Adachi, bankanın temel fiyatlarda %2'lik istikrarlı bir artış sağlama hedefine ulaşana kadar herhangi bir faiz artışını “son derece yavaş bir hızda” yapması gerektiğini söyledi. BoJ'un ayrıca deflasyona dönüş riskini artıran sert politika değişikliklerinden kaçınması gerektiğini de ifade etti.

Japonya'nın enflasyon görünümünün hala dikkat gerektirdiğini çünkü yendeki zayıflığın daha fazla düzeltilmesinin tüketici enflasyonunu, özellikle de ithal mal fiyatlarını düşürebileceğini vurgulayan Adachi, küresel ekonomi üzerindeki bulutlar göz önüne alındığında, Japon şirketlerinin önümüzdeki yıl yeterli ücret artışları sağlamaya devam edip etmeyeceğinin de belirsiz olduğuna dikkat çekti.