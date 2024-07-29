BoJ'dan faiz artışı bekliyor

JP Morgan'ın Japonya Ekonomik Araştırma ekibinin üç ekonomisti, BoJ'un Haziran toplantısından bu yana açıklanan Japon ekonomik verilerinin, bankanın o toplantıda belirttiği koşulları büyük olasılıkla karşıladığını söylüyor.

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Ayrıca BoJ'un JGB alımlarında önemli bir düşüş bekleyen ekonomistler, BoJ'un muhtemelen tahvil alımlarını azaltma planını "derinleştireceğini" belirtti.

BoJ şu anda politika faizini %0-%0,1 aralığında tutuyor.