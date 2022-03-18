BoJ'dan 'yüksek belirsizlik' uyarısı

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı politika toplantısında ultra gevşek para politikasını devam ettirme kararı aldı. Ancak banka, Ukrayna krizinin ekonomik etkileri konusunda "çok yüksek belirsizlik" bulunduğu uyarısında bulundu.

BoJ, gösterge faiz oranını yüzde -0,10'da tutma ve 10 yıl vadeli tahvilde getiriyi yüzde 0 civarında sürdürme yönünde verdiği kararı, 1'e karşı 8 oyla aldı. Üyelerden Kataoka karara muhalefet etti.

Japonya Merkez Bankası'ndan yapılan değerlendirmede, "Japonya'nın ekonomisi bir trend olarak toparlanıyor. Bununla birlikte merkez bankası piyasaları istikrarsızlaştıran ve ham madde maliyetlerini keskin şekilde yukarı iten Ukrayna'daki savaşın etkileri konusunda uyanık olmalı" ifadeleri kullanıldı.