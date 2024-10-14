'BoJ'un faiz politikasına müdahale etmeyeceğim'

27 Ekim genel seçimleri öncesinde büyük partilerin liderlerini bir araya getiren bir basın toplantısında Ishiba, para politikası işlerine "sesli olarak müdahale etmekten" ya da bunu yapıyormuş gibi görünmekten kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.

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Ishiba, "Hükümet ne söylerse söylesin, Japonya Merkez Bankası politika konusunda bireysel bir karar verir. BoJ Başkanı ve personelinin fiyat istikrarının sağlanması konusunda güçlü bir sorumluluk duygusuna sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Ishiba ayrıca deflasyondan kalıcı bir çıkış için tüketimin güçlü olmasının kilit önem taşıdığını belirterek reel ücretleri artıracak tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.