BoJ'un portföyündeki tahvil tutarı rekor kırdı

31 Mart itibarıyla BoJ'un portföyündeki Japon devlet tahvili tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 582 trilyon yen (4,42 trilyon dolar) oldu. Bu, BoJ'un verileri yayınlamaya başladığı 2013 yılından bu yana görülen en yüksek miktar oldu.

BoJ, 31 Mart'ta sona eren 2022-23 mali yılında geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 artışla 136 trilyon yen tutarında Japon devlet tahvili aldı.