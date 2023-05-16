'1 Haziran'dan sonra temerrüde düşebiliriz'

Janet Yellen borçlanma limiti artırılmasa bile ABD hükümetinin faturalarını ancak 1 Haziran'a kadar ödeyebilmeyi beklediklerini tekrarladı.

Kongre'ye son 2 hafta içinde ikinci kez mektup gönderen Yellen, Hazine Bakanlığı'nın ABD hükümetinin tüm ödeme yükümlülüklerini haziranın ilk haftasından sonra karşılamasının mümkün olmayacağını belirtti. Yellen, borçlanma tavanının 1 Haziran'a kadar bağlayıcı hale gelebileceğini vurguladı.

Yellen, Mayıs ayı başında Kongre'ye gönderdiği mektupta da kamunun faturalarını ödemek için nakitlerinin haziran ayının başlarında, hatta 1 Haziran'da tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hazine Bakanı Yellen mektubunda, "Borçlanma tavanı artırılmaz ise temerrüde düşeriz. Temerrüt 1 Haziran'dan birkaç gün veya hafta sonra olabilir. Borçlanma limiti artırımı için son dakikaya kadar beklemek iş dünyası ve tüketici güveninde ciddi hazara neden olabilir" dedi.