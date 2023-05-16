'Borçlanma tavanı hisseleri tehdit ediyor'

Marko Kolanovic, ABD borçlanma tavanı konusunun çözülememesinin hisse senedi piyasalarının görünümünü tehdit eden ters rüzgarlardan biri haline geldiği uyarılarını yapan Wall Street stratejistleri arasına katıldı.

Kolanovic, ABD Hazinesi'nin federal hükümetin faturalarını ödemek için nakdinin tükeneceği gün yaklaşırken hem ABD hem de Avrupa hisse senetleri için ağırlığını azalt çağrısını tekrarladı.

Yatırımcı notu yayınlayan Kolanovic, "Eğer borçlanma tavanı konusu Ağustos 2011'de olduğu gibi son ana kadar çözülemez ise riskli varlıklarda en azından ılımlı bir satıştan kaçınılması zor olur" dedi.