Borsa 11 bin puanı aştı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.940,60 puana çıktı.

11 BİN PUAN BARAJI AŞILDI

Öte yandan açılışın ardından gelen alımlarla birlikte yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi 11.044 puan seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle kritik 11.000 eşiği de aşılmış oldu.

KÜRESEL PİYASALAR DA POZİTİF SEYİRDE

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

BORSA İSTANBUL'DA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.