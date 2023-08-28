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Borsa 8 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.56 oranında artışla 7837 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Endeks 8 bin puan seviyesini de aştı.

28.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa 8 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.56 oranında artışla 7837 puan seviyesinden başladı. 

Açılışın ardından endeks 8008 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Endeks şu sıralarda yüzde 3.62 oranında artışla 7994 puan seviyesinden işlem görüyor.

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Bankacılık endeksi yüzde 3.83 oranında yükselişle 7644 puan, sanayi endeksi yüzde 3.40 oranında artışla 12603 puan seviyesinde hareket ediyor.

TCMB'NİN FAİZ KARARI SONRASI PİYASALAR HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından BIST 100 endeksi 7400 puan seviyesi civarına kadar gerilemişti. Cuma günü kayıplarını telafi eden endeks yeniden 7700 puan seviyesini aşmıştı. Bugün ise borsada alımların devam etmesiyle birlikte endeks rekor serisini sürdürüyor.

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Öte yandan yatırımcıların halka arz hisselerine olan yoğun ilgisi sürüyor. Son haftalarda peş peşe halka arz olan hisselere yoğun katılım yaşandı. Halka arz hisselerine yatırımcıların ilgisinin artmasıyla birlikte borsada toplam yatırımcı sayısı 6 milyonun üzerine çıktı.

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