Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.66 oranında artışla 4906 puandan başladı.
28.11.2022 - 10:09 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.66 oranında yükselişle 4906 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.44 oranında artışla 4896 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.23 oranında yükselişle 4.400 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında azalışla 8081 puan seviyesinden işlem görüyor.
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