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Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.74 oranında azalışla 4925 puandan başladı.

30.11.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.74 oranında azalışla 4925 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.46 oranında azalışla 4939 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında artışla 4490 puan, sanayi endeksi yüzde 1.01 oranında azalışla 8176 puandan işlem görüyor.

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