Borsa düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.63 oranında düşüşle 5198 puandan başladı.
27.01.2023 - 10:10 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.63 oranında düşüşle 5198 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.09 itibarıyla yüzde 0.33 oranında düşüşle 5213 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.76 oranında düşüşle 4269 puan, sanayi endeksi yüzde 0.01 oranında azalışla 8522 puan seviyesinden işlem görüyor.
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