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Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.52 oranında azalışla 4482 puandan başladı.

08.02.2023 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.52 oranında azalışla 4482 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.10 itibarıyla yüzde 4.70 oranında düşüşle 4290 puan seviyesinden işlem görüyor. 

Bankacılık endeksi yüzde 4.35 oranında düşüşle 3524 puan, sanayi endeksi yüzde 4.88 oranında azalışla 7033 puan seviyesinde hareket ediyor.

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