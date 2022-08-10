Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 0.22 oranında azalışla 2778 puandan başladı.
10.08.2022 - 10:19 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.22 oranında düşüşle 2778 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.17 itibarıyla yüzde 0.10 oranında gerileyerek 2781 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.59 oranında yükselişle 2433 puan, sanayi endeksi yüzde 0.96 oranında azalışla 4616 puandan işlem görüyor.