Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında azalışla 3017 puandan başladı.
22.08.2022 - 10:26 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.08 oranında azalışla 3017 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.25 itibarıyla yüzde 0.61 oranında primle 3038 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.55 oranında artışla 2820 puan, sanayi endeksi yüzde 0.59 oranında yükselişle 4947 puandan işlem görüyor.