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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında azalışla 3279 puandan başladı.

26.09.2022 - 10:17 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.08 oranında azalışla 3279 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.16 itibarıyla endeks yüzde 0.46 oranında yükselişle 3297 puan seviyesinde hareket ediyor.

Sanayi endeksi yüzde 0.77 oranında yükselişle 5329 puan, bankacılık endeksi yüzde 1.45 oranında düşüşle 2981 puan seviyesinden işlem görüyor.

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