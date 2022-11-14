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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında düşüşle 4451 puandan başladı.

14.11.2022 - 10:10 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.08 oranında düşüşle 4451 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.10 itibarıyla endeks yüzde 0.93 oranında yükselişle 4496 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.31 oranında artışla 3843 puan, sanayi endeksi yüzde 1.90 oranında yükselişle 7404 puan seviyesinde hareket ediyor.

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