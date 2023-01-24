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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.14 oranında düşüşle 5396 puandan başladı.

24.01.2023 - 10:19 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.14 oranında düşüşle 5396 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.17 itibarıyla endeks yüzde 0.22 oranında düşüşle 5392 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.39 oranında artışla 4697 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında düşüşle 8713 puan seviyesinde hareket ediyor.

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