Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.13 oranında azalışla 4777 puandan başladı.
27.04.2023 - 10:09 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.13 oranında azalışla 4777 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.08 itibarıyla yüzde 0.44 oranında yükselişle 4805 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.60 oranında artışla 4330 puan, sanayi endeksi yüzde 0.48 oranında yükselişle 7787 puan seviyesinden işlem görüyor.
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