Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.35 oranında azalışla 4470 puandan seviyesinden başladı.
04.05.2023 - 10:08 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü gününe yüzde 0.35 oranında azalışla 4470 puandan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.06 itibarıyla yüzde 0.63 oranında yükselişle 4515 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.37 oranında artışla 4081 puan, sanayi endeksi yüzde 0.79 oranında yükselişle 7186 puan seviyesinde hareket ediyor.
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