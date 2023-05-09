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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.35 oranında azalışla 4546 puandan başladı.

09.05.2023 - 10:07 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.35 oranında azalışla 4546 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.05 itibarıyla yüzde 0.11 oranında düşüşle 4557 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.14 oranında artışla 4329 puan, sanayi endeksi yüzde 0.29 oranında yükselişle 7153 puan seviyesinde hareket ediyor.

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