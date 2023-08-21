Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.89 oranında düşüşle 7446 puandan başladı.
21.08.2023 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.89 oranında düşüşle 7446 puandan başladı.
Açılışın ardından saat 12.06 itibarıyla endeks yüzde 0.73 oranında yükselişle 7567 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 3.77 oranında düşüşle 6678 puan, sanayi endeksi yüzde 1.88 oranında artışla 12101 puan seviyesinde hareket ediyor.