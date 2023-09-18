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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.12 oranında düşüşle 7952 puandan başladı.

18.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.12 oranında düşüşle 7952 puandan başladı. 

Açılışın ardından endeks saat 11.33 itibarıyla yüzde 0.72 oranında düşüşle 7902 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.75 oranında yükselişle 7621 puan, sanayi endeksi yüzde 0.98 oranında düşüşle 12821 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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