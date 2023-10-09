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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.94 oranında düşüşle 8300 puandan başladı.

09.10.2023 - 10:02 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.94 oranında düşüşle 8300 puandan başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.14 oranında düşüşle 8365 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.84 oranında azalışla 8629 puan, sanayi endeksi yüzde 0.88 oranında azalışla 13677 puan seviyesinde hareket ediyor.

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