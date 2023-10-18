Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.85 oranında düşüşle 7964 puan seviyesinden başladı.

18.10.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 1.85 oranında düşüşle 7964 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.67 oranında düşüşle 7981 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.47 oranında düşüşle 8314 puan, sanayi endeksi yüzde 1.63 oranında azalışla 12987 puan seviyesinden işlem görüyor. 

İç çamaşırı, şort ve bir toka ile yerde cesedi bulunmuştu! Dayısının ifadesi ile çelişen şok görüntü

İç çamaşırı, şort ve bir toka ile yerde cesedi bulunmuştu! Dayısının ifadesi ile çelişen şok görüntü

Bakan Akar'dan 'tezkere' ve 'yabancı asker' açıklaması

Bakan Akar'dan 'tezkere' ve 'yabancı asker' açıklaması