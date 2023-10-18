Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.85 oranında düşüşle 7964 puan seviyesinden başladı.
18.10.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 1.85 oranında düşüşle 7964 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.67 oranında düşüşle 7981 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.47 oranında düşüşle 8314 puan, sanayi endeksi yüzde 1.63 oranında azalışla 12987 puan seviyesinden işlem görüyor.