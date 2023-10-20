Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.00 oranında düşüşle 7691 puan seviyesinden başladı.
20.10.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 1.00 oranında düşüşle 7691 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.67 oranında düşüşle 7641 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.73 oranında azalışla 7963 puan, sanayi endeksi yüzde 1.96 oranında düşüşle 12313 puan seviyesinde hareket ediyor.