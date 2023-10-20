Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.00 oranında düşüşle 7691 puan seviyesinden başladı.

20.10.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 1.00 oranında düşüşle 7691 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.67 oranında düşüşle 7641 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.73 oranında azalışla 7963 puan, sanayi endeksi yüzde 1.96 oranında düşüşle 12313 puan seviyesinde hareket ediyor.

Peri masalı altı yılda bitti! 'Karım şeytanın ta kendisiydi'

Peri masalı altı yılda bitti! 'Karım şeytanın ta kendisiydi'

Tuğba Şenoğlu takımı sırtladı! Sultanlar Ligi'nde Markova şov

Tuğba Şenoğlu takımı sırtladı! Sultanlar Ligi'nde Markova şov