Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.23 oranında düşüşle 7688 puandan başladı.
30.10.2023 - 10:28 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.23 oranında düşüşle 7688 puandan başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.31 oranında artışla 7730 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında artışla 8067 puan, sanayi endeksi yüzde 0.42 oranında yükselişle 12548 puan seviyesinde hareket ediyor.