Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.39 oranında düşüşle 7718 puan seviyesinden başladı.
13.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.39 oranında düşüşle 7718 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu dakikalarda yüzde 1.25 oranında düşüşle 7652 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.47 oranında yükselişle 8920 puan, sanayi endeksi yüzde 2.04 oranında azalışla 11908 puan seviyesinde hareket ediyor.