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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.45 oranında düşüşle 7957 puan seviyesinden başladı.

18.12.2023 - 10:01 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.45 oranında düşüşle 7957 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.71 oranında düşüşle 7937 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.68 oranında yükselişle 9471 puan, sanayi endeksi yüzde 0.77 oranında azalışla 12241 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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