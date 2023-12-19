Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında düşüşle 7783 puandan başladı.
19.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.08 oranında düşüşle 7783 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.44 oranında düşüşle 7756 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.16 oranında düşüşle 9387 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında düşüşle 11918 puan seviyesinde hareket ediyor.