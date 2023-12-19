Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.08 oranında düşüşle 7783 puandan başladı.

19.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.08 oranında düşüşle 7783 puandan başladı.

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.44 oranında düşüşle 7756 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.16 oranında düşüşle 9387 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında düşüşle 11918 puan seviyesinde hareket ediyor. 

Aşk çiftliğine gizemli baskın!

Aşk çiftliğine gizemli baskın!

Ayşe Tolga evinin kapılarını Evrim Akın'ı açtı! 'Misafirler gittikten sonra evimi sirkeli suyla siliyorum'

Ayşe Tolga evinin kapılarını Evrim Akın'ı açtı! 'Misafirler gittikten sonra evimi sirkeli suyla siliyorum'