Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.41 oranında düşüşle 7526 puan seviyesinden başladı.
25.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.41 oranında düşüşle 7526 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 2.17 oranında düşüşle 7390 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.41 oranında düşüşle 8929 puan, sanayi endeksi yüzde 2.70 oranında azalışla 11202 puan seviyesinden işlem görüyor.