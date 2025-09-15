Borsa yeni haftada toparlanıyor

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,36 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puana indi. Öğleden önce gelen güçlü alımlarla birlikte BIST 100 endeksi yüzde 4.65 oranında yükselişle 10.854 puana çıktı.

Açılış sonrasında bankacılık endeksi yüzde 6.38 oranında primle 15.993 puan, sanayi endeksi yüzde 3.74 oranında artışla 14.158 puandan işlem görüyor.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA OLACAK

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.