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Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0.58 artışla güne rekor seviye olan 3139 puandan başladı.

24.08.2022 - 10:25 | | UZMANPARA
Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.58 oranında yükselişle rekor seviye olan 3139 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.24 itibarıyla yüzde 0.78 oranında artışla 3145 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.76 oranında artışla 3187 puan, sanayi endeksi yüzde 0.47 oranında primle 5009 puan seviyesinden işlem görüyor.

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