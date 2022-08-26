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Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekor seviye olan 3154 puandan başladı.

26.08.2022 - 10:33 | | UZMANPARA
Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe 3154 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış rekoru olarak kayıtlara geçti.

Endeks açılışın ardından 3188 puana ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bankacılık endeksi yüzde 5.54 oranında yükselişle 3414 puandan işlem görürken, sanayi endeksi yüzde 0.52 oranında primle 4993 puan seviyesinde hareket ediyor.

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