Borsa güne rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.87 oranında artışla 4141 puan seviyesinden başladı. Bu, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.
04.11.2022 - 10:09 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyeden başladı. Endeks yüzde 0.87 oranında artışla 4141 puan seviyesinde açıldı.
Açılışın ardından endeks 4158 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.82 oranında artışla 3626 puan, sanayi endeksi yüzde 1.86 oranında yükselişle 6863 puan seviyesinde hareket ediyor.
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