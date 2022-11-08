Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.57 oranında artışla rekor seviye olan 4356 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 4362 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Bankacılık endeksi yüzde 0.91 oranında düşüşle 3802 puan, sanayi endeksi yüzde 0.03 oranında artışla 7098 puan seviyesinde hareket ediyor.